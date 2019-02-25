شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: صالة شاملة لـ «الزكاة والدخل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دشّن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي أمس (الأحد)، الصالة الشاملة في فرع الهيئة بجدة، بحضور عددٍ من موظفي الفرع ومنسوبي الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تطبيق مفهوم الموظف الشامل من خلال الصالة الشاملة الجديدة، التي بدأ تشغيلها ضمن بيئة عمل متطورة، تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد على العملاء، في الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، والمتعلقة بأعمال الزكاة والضريبة، كما تحرص الهيئة على قياس مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة لهم بالفروع، لضمان جودتها، من خلال استبيان إلكتروني يتم إرساله للعملاء بعد الانتهاء من خدمتهم.

دشّن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي أمس (الأحد)، الصالة الشاملة في فرع الهيئة بجدة، بحضور عددٍ من موظفي الفرع ومنسوبي الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه سيتم تطبيق مفهوم الموظف الشامل من خلال الصالة الشاملة الجديدة، التي بدأ تشغيلها ضمن بيئة عمل متطورة، تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد على العملاء، في الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، والمتعلقة بأعمال الزكاة والضريبة، كما تحرص الهيئة على قياس مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة لهم بالفروع، لضمان جودتها، من خلال استبيان إلكتروني يتم إرساله للعملاء بعد الانتهاء من خدمتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: صالة شاملة لـ «الزكاة والدخل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.