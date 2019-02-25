شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تعزز أسطولها بـ B777-300 وA320 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

تستعد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، للمشاركة في المعرض الدولي السعودي الأول للطيران الذي سيقام بمقر نادي الطيران في الثمامة بمدينة الرياض خلال الفترة من 12-14 مارس 2019، بجناح كبير يضم منصات مستقلة لمجموعة شركات المؤسسة، تستعرض من خلاله أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال صناعة النقل الجوي، ومنها طائرتان حديثتان من أسطولها، إحداهما من طراز (B777-300) وتحمل شعار سباق الفورميلا الذي أقيم في الدرعية خلال شهر ديسمبر الماضي برعاية الخطوط السعودية، وطائرة من طراز (A320) المزودة بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديلة، أن معرض الطيران الدولي السعودي يُعد تظاهرة عالمية في مجال الطيران، وفرصة مواتية لكافة الشركات والجهات ذات العلاقة بالطيران والنقل الجوي على مستوى العالم، لاستعراض منتجاتها والتعريف بخدماتها وبرامج تطويرها.

وأكد باهديلة أن جناح الخطوط السعودية سوف يستقبل الزوار خلال المعرض، حيث يمكنهم الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات وعروض المبيعات وعطلات «السعودية»، إلى جانب توفير خدمات الحجز وإصدار بطاقات صعود الطائرة للمشاركين والزوار من داخل وخارج المملكة.