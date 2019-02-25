مكة: «إضاءات على النظام التعليمي في الصين»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) تعقد إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بجنوب مكة اليوم (الإثنين)، أول لقاء تعريفي بعنوان (إضاءات على النظام التعليمي في الصين). تعقد إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بجنوب مكة اليوم (الإثنين)، أول لقاء تعريفي بعنوان (إضاءات على النظام التعليمي في الصين). واستهدف المكتب المشرفين التربويين وقادة المدارس، لحضور هذا اللقاء الذي يعد الأول على مستوى المملكة بالنسبة لإدارات التعليم، بعد صدور توجيه نائب الملك الأمير محمد بن سلمان إبان زيارته لجمهورية الصين أخيرا، بإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية في السعودية.



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