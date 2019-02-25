شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحة الأطفال يحذر من تداول معلومات مغلوطة ومضادة عن «التطعيمات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أسدل المؤتمر السعودي العلمي الثاني لطب الأطفال وصحة الطفل الستار أخيرا على لقاءاته في جدة.

وأوضح رئيس المؤتمر البروفيسور عبدالمعين الآغا لـ«الخليج 365»، أن الملتقى ناقش ملفات عدة متعلقة بصحة الأطفال مثل داء السكري الذي انتشر أخيرا نتيجة البدانة والسلوكيات الغذائية الخاطئة، مشيرا إلى أن المؤتمر بحث بعض الظواهر مثل ادعاءات بعض المجتهدين عن آثار جانبية مزعومة للتطعيمات والتحذير منها وثبتت عدم صحتها. واستعرض الملتقى التبول الليلي للأطفال وآثاره السلبية على نفسية الأطفال خصوصا مع تقدم العمر، وأشار إلى أن الطفل المصاب بالتوحّد يعاني من خلل في عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين، إضافة إلى صعوبة في النطق ومشكلات في السلوك، ويمكن تطوير النمو المعرفي والسلوكي لدى المريض إذا تمّ التدخّل مبكرا، كما تعتبر حساسيّة الصدر أو الربو حالة شائعة تصيب الأطفال بشكل كبير وتعمل رد فعل عكسيا للقصَبات الهوائية عند الطفل عند تعرّضه لمهيجات الحساسية.

ونبه الآغا إلى أن قصر القامة عند الأطفال يعرف بقصر طول الطفل مقارنة مع أقرانه من الأطفال من الفئة العمريّة نفسها، ومن الجنس نفسه، إذ وجد كثير من الأسباب المختلفة التي قد تؤدي إلى قصر القامة عند الأطفال. وتنقسم الأسباب إلى مرضيّة، وأسباب وراثيّة، وأخرى طبيعيّة مثل تأخر البلوغ، ولا تشكّل نسبة حالة قصر القامة المرضيّة عند الأطفال إلا نحو 5 في المائة فقط من الحالات.

وحذر الآغا من إهمال علاج مرض الذئبة الذي يعتبر اضطرابا ذاتيا يحدث للمناعة ويؤثر على جميع أعضاء الجسم، وهو شائع الحدوث في سن المراهقة، خصوصا عند الإناث، وهناك أسباب كثيرة لحدوث هذه الحالة، وقد تسبب أعراضا مختلفة كالتعب أو ألم وتورم وتصلب في المفاصل أو طفح جلدي.