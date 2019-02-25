السعودية اليوم / وزير الإعلام يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي المصريين



شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الأستاذ مكرم محمد أحمد، وعددًا من رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورؤساء التحرير أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، كقوة استقرار لأمن الشرق الأوسط، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

02:29ت م

0342



شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الأستاذ مكرم محمد أحمد، وعددًا من رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورؤساء التحرير أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية مصر العربية.وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، كقوة استقرار لأمن الشرق الأوسط، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.// انتهى //02:29ت م0342

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