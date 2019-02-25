شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث مع وزير خارجية «لاتفيا» موضوعات القمة والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مدينة شرم الشيخ أمس، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.



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