شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة تمكين للمرأة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

وصفت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، قرار تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه نهوض بالمرأة وتمكينها من أجل إكسابها المزيد من المهارات والقدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة والفاعلة في قضايا الوطن والتأثير في عمليات صياغة القرارات الوطنية وفي كافة المجالات. فيما عبرت مستشارة تطوير الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي لـ«ثقة» هيفاء بنت أحمد الصباب، عن سعادتها بقرار تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشعبان: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين في وضع رؤية وطنية وإستراتيجية للنهوض بالمرأة وتمكينها من أجل إكسابها المزيد من المهارات والقدرات بما يؤهلها للمشاركة الجادة والفاعلة في قضايا الوطن والتأثير في عمليات صياغة القرارات الوطنية وفي كافة المجالات، وأردفت: قرار تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لخادم الحرمين الشريفين هو أكبر تفعيل للمشاركة السياسية للمرأة وتلك هي نقطة البداية.

من جانبها قالت الصباب: أهنئ الوطن بهذا القرار الحكيم من القيادة الرشيدة الذي يأتي منسجما مع توجهات رؤية 2030 وإستراتيجياتها الهادفة لتمكين المرأة في مختلف المجالات والمواقع، وخلق فرص لشراكتها في مسيرة التنمية وصناعة القرار.

وأضافت: عرفت سمو الأميرة ريما بنت بندر وعملت معها عن قرب في مجالات عدة، فبالإضافة لمنصبها الأخير في الهيئة العامة للرياضة، حرصت سموها على صناعة المزيد من الفرص لجعل الرياضة جزءا من حياة أفراد المجتمع، وقبل ذلك كانت جهود سموها فاعلة ومؤثرة ولها إسهامات واضحة في توفير الفرص والدعم للطاقات النسائية السعودية، كما أنها كانت ولا تزال داعمة لتمكين المرأة.