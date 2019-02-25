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والدة العواد إلى رحمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المستشار بالديوان الملكي د. عواد العواد، ووالدة كل من عبدالله العواد، ومساعد العواد، وعبدالحكيم العواد ود. تركي العواد، وإبراهيم العواد، وصلي عليها بعد صلاة عصر أمس في جامع الملك خالد بأم الحمام.

ويتقبل العزاء للرجال في منزل د. عواد العواد، والنساء في منزل المرحوم صالح العواد من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

و«اليوم» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء إلى د. عواد العواد والأسرة في وفاة المغفور لها بإذن الله.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».


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