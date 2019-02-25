شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية أمس، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب البريطاني مدير مكتب رئيسة الوزراء قافن بارول، ونائب مستشار الأمن القومي كريستين تيرنر، وسكرتير المكتب الخاص بول هاريسون، والمتحدث الرسمي جيمس سلاك.