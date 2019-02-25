شكرا لقرائتكم تصريح وزير الخدمة المدنية يخذل 70 ألف أسرة فمتى تنتهي معاناة موظفي البنود؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، الضوء على أزمة موظفي البنود، خاصةً بعد أن رصدت تقارير وجود 20 جهة أعلنت عن وظائف على بند الأجور، وفي النهاية يعلن وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أنه لا يوجد موظفون على هذا البند الآن!!

وأكد موظفو البنود أنهم محرومون من العلاوات والتدريب والابتعاث للدكتوراه، وأنهم متفائلون خيرًا بوزير الخدمة المدنية بحل المشكلة وغلق هذا الملف.

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ولفتوا إلى أن تصريح الوزير خذل 70 ألف أسرة، مضيفين أنه “إذا كان جديدًا ولا يدري يسأل زملاءه!”.

وطالبوا الوزير الحمدان عبر البرنامج بالمساواة في التثبيت بزملائهم الذين سبقوهم قبل 1432هـ.



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