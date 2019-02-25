شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 140.23 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 160.25 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.90 ريال.

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أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.23 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.19 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.48 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 12 فسجلت 80.13 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,984 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,122 ريالًا.



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