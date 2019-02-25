شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة: ضبط استراحة لتصنيع وتخزين الأجبان والسمن والعسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

ضبطت الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وبلدية البيداء الفرعية استراحة مخالفة خارج النطاق العمراني يتم بداخلها تصنيع الأجبان والسمن والعسل بشكل مخالف، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وذكر وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني أن الفرق الميدانية بأمانة المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت استراحة مخالفة خارج منطقة الدائري الثالث غرب المدينة المنورة يتم داخلها تصنيع وتخزين الأجبان والعسل والسمن، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما يتم أيضا وضع استكرات محلية الصنع على المنتجات المستوردة بعد تعبئتها داخل الاستراحة. وتابع الزهراني أنه جرى إتلاف العسل والأجبان والألبان المجمدة والسمن وزيت الزيتون وشمع العسل، إضافة إلى كمية من العسل المنتهي الصلاحية، بكمية تتجاوز 3100 كيلوغرام، وجرى تسليم الوافدين للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد الشتاء أنه جرى الاستدلال على المنشآت التي تستقبل المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الاستراحة وتقوم ببيعها على العملاء، إذ تم ضبطها من قبل المختصين، وجرى إتلاف كامل المنتجات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.