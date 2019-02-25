عسير: إغلاق جزئي لعقبة ضلع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) نفذ فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أمس (الأحد) خطة إغلاق جزئي لعقبة «ضلع» الرابطة بين منطقتي عسير وجازان، وذلك حتى الأربعاء القادم، مع فتح الطريق بشكل كامل أيام الخميس والجمعة والسبت. وأوضح فرع النقل بعسير في بيان صحفي أن عملية الإغلاق الجزئي تمت وفق خطة وافق عليها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مدير إدارة المرور العقيد يحيى بن إبراهيم مصبح، وستكون من الساعة 8.30 صباحا حتى 11.30 صباحا، مؤكدا أنه جرى تكثيف فرق العمل لإنجاز صيانة العقبة في أقصر وقت ممكن.

نفذ فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أمس (الأحد) خطة إغلاق جزئي لعقبة «ضلع» الرابطة بين منطقتي عسير وجازان، وذلك حتى الأربعاء القادم، مع فتح الطريق بشكل كامل أيام الخميس والجمعة والسبت. وأوضح فرع النقل بعسير في بيان صحفي أن عملية الإغلاق الجزئي تمت وفق خطة وافق عليها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة مدير إدارة المرور العقيد يحيى بن إبراهيم مصبح، وستكون من الساعة 8.30 صباحا حتى 11.30 صباحا، مؤكدا أنه جرى تكثيف فرق العمل لإنجاز صيانة العقبة في أقصر وقت ممكن.

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