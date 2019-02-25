شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تنظيم مستوى الخدمات في «الإيواء السياحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، في جولات مفاجئة دور الإيواء السياحي بهدف الاطلاع والتحقق من تنفيذ متطلبات التشغيل بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم أفضل المستويات لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.

وشملت الزيارة التأكد من نظامية الأنشطة السياحية ووضع قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة بمكان واضح داخل منصات الاستقبال في مرافق الإيواء السياحي والتزامها بالأسعار المعتمدة وعدم تجاوزها إلى جانب التحقق من الجودة في الخدمة المقدمة للنزلاء ومستوى النظافة، وكذلك رصد الأنشطة والممارسات السياحية المخالفة، إضافة إلى متابعة أداء قطاع السفر والسياحة والمتمثل في وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية فضلاً عن متابعة أداء المرشدين السياحيين ومكاتب الحجز، وبرامج المشاركة بالوقت، كما أسفرت الجولات الرقابية أيضاً عن تحرير محاضر ضبط على عدد من منشآت الإيواء السياحي منها عدد من المنشآت التي تم أخيراً تخفيض تصنيفها إلى الدرجة الأدنى لنقص تنفيذها وتطبيقها عدداً من معايير واشتراطات الهيئة، وتنوعت المخالفات المرصودة بوجود منشآت لا تقوم بإبراز شهادة فئة التصنيف وقائمة الأسعار المعتمدة بالأماكن المخصصة بالمنشأة، ومخالفات أخرى للتلاعب بالبيانات المذكورة بمواقع الحجز الإلكتروني.