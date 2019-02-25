شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إنذار 30 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أنذرت أمانة تبوك ممثلة ببلدية القادسية الفرعية 30 منشأة؛ وذلك لارتكابها عددا من مخالفات اشتراطات صحة البيئة. وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني أنه وخلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية على المطاعم داخل نطاق عمل البلدية تم ضبط عدد من المخالفات المتمثلة في تدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية ووجود لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، مشيراً إلى أنه تم على إثرها إنذار (30) منشأة وإغلاق منشأتين لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق.

وأوضح العمراني أنه تم مصادرة (180) كغم من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر وأدوات طبخ تالفة.

وشدد مدير بلدية القادسية على أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين، مع إلزامهم بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية اللازمة.