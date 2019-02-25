شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أحد رفيدة تنقل «المتهالكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تواصل بلدية محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية والأمنية، أعمالها في نقل السيارات المتهالكة المنتشرة بشكل عشوائي في المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها، وذلك لوضعها في موقع الحجز المخصص لها للحد من آثار الملوثات البصرية والبيئية، ضمن مبادرة معالجة التشوة البصري.

تواصل بلدية محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية والأمنية، أعمالها في نقل السيارات المتهالكة المنتشرة بشكل عشوائي في المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها، وذلك لوضعها في موقع الحجز المخصص لها للحد من آثار الملوثات البصرية والبيئية، ضمن مبادرة معالجة التشوة البصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أحد رفيدة تنقل «المتهالكة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.