السعودية | الملك سلمان يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل رئيسة وزراء بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، اليوم الأحد، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.