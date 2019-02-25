السعودية | خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس العراق بشرم الشيخ

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس العراق بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، الأحد، الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العراقية، فقد أكد الرئيس برهم صالح رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وأبدى حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على أن "العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، ورغبته الجادة بتعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية.