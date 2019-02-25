وظائف وزارة البيئة السعودية – تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 للرجال والنساء

نقدم لكم إخوتنا بالمملكة العربية السعودية جديد الوظائف التي يتم الإعلان عنها ومنها ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة من توافر عدد من الوظائف السعودية الشاغرة بالوزارة، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.

نستعرض معكم زوارنا الأفاضل وزارة البيئة وظائف 1440، حيث نتناول معكم ماهية وظائف وزارة البيئة المعلن عنها والشروط الخاصة وموعد التقديم بالإضافة لرابط التقديم الخاص باستقبال الطلبات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر عدد 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة لكل من الرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد ووضعت الوزارة عدة شروط خاصة يجب توافرها في المتقدمين على الوظائف المعلن عنها.

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وظائف وزارة البيئة

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائف وزارة البيئة السعودية 1440:

لابد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

يجب ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن ماهو محدد ومطلوب للوظيفة المرشح عليها

لابد من الحصول على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية أو التخصصية

ألا يكون المتعاقد معه مرتبطا بعقد مع جهة حكومية أخرى بالإضافة لكونه لائق صحيا وفق لائحة اللياقة الصحية بنظام الخدمة المدنية

الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله

تقديم وزارة البيئة وظائف

يتم التقديم على وظائف وزارة البيئة السعودية وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1440/6/21 على أن ينتهي التقديم على الوظائف في 1440/7/1.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة السعو

يتم التقديم من خلال الولوج عبر الرابط المخصص لوزارة البيئة السعودية وذلك من هنا