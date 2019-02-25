وظائف وزارة البيئة السعودية – تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 للرجال والنساء
عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية في السعودية لشهر فبراير 2019
عروض كارفور السعودية اليوم لشهر فبراير 2019 | تعرف على تخفيضات أسعار كارفور في المملكة
عفو ملكي من الملك عن مخالفي الإقامة من المصريين في السعودية
المملكة العربية السعودية تصدر 3 أوامر ملكية جديدة
“تابع”رابط قياس 1440| ترقب نتائج قياس قدرات الجامعيين”بدون رقم هوية” خلال Qiyas “الموقع المباشر”المركز الوطني للقياس والتقويم
رابط قياس القدرات 1440| ترقب ظهور نتائج اختبارات قدرات الجامعيين”الفترة الثانية”.. نتائج تحصيلي
الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .. الاستعلام عن رقم حساب المواطن .. تعرف على خطوات الاعتراض على الأهلية عبر رقم تليفون حساب المواطن
الآن الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة.. هنا أخبار “موعد مقطوعة الضمان” شهر جماد أخر 1440 .. جميع أخبار الضمان الاجتماعي وجميع الفئات صاحبة الاستحقاق لدعم الضمان الاجتماعي
طريقة التسجيل في نظام نور الصف أول الابتدائي .. رياض الأطفال الحكومية لعام 1441 .. “مقررات نت لجميع المراحل” الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط
نظام نور “تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي” .. تقديم رياض الأطفال الحكومية لعام 1440/1441 رابط مقررات نت الدراسية .. نتائج الطلاب الآن استخراج الشهادات برقم الهوية الوطنية فقط