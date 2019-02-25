، ميليشيات الحوثي تواصل قصف منازل الأهالي في مديرية التحيتا بالحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في قتل وإصابة عددٍ من المدنيين وتهجير العشرات بالمنطقة الجبلية

واصلت ميليشيات الحوثي قصفها، بمختلف القذائف والأسلحة، منازل المدنيين والأحياء السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، حسب العربية.

وتسبب القصف في تهجير ونزوح عشرات الأسر من منطقة الجبلية، بعد تعرض منازلهم للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من المدنيين، من جراء سقوط القذائف على منازلهم.

وفي غضون ذلك، كثفت الميليشيات قصفها لمنازل المواطنين بمركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون، مما أسفر عن تدمير عددٍ من منازل المواطنين.

وواصلت الميليشيا خرقها وانتهاكها للهدنة الأممية ولوقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت قصفها لمواقع قوات الجيش الوطني، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ محافظة الحديدة والذي من المقرر أن يبدأ من اليوم الاثنين.

وكثفت الميليشيا قصفها مواقع الجيش الوطني شرق مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، واستهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة في مديريتي حيس الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

ويعد هذا التصعيد من قِبل الميليشيا، قبل موعد الانسحاب من موانئ الحديدة بساعات، مؤشرًا واضحًا في أن ميليشيات الحوثي تنوي الالتفاف على الاتفاق الذي وقعت عليه أخيرًا كما فعلت مع اتفاق السويد.