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نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث.
اللواء الأطرم يُعزي في أحد أفراد المخدرات بعد استشهاده أثناء أداء عملهسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-25
نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
01:43 AM
قضى نحبه في أثناء أداء عمله بمحافظة تثليث والجناة بادروا بتسليم أنفسهم
نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث.
، اللواء الأطرم يُعزي في أحد أفراد المخدرات بعد استشهاده أثناء أداء عمله ،
المصدر : الخليج 365
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