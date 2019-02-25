محمد بن مسعود - الدمام - قضى نحبه في أثناء أداء عمله بمحافظة تثليث والجناة بادروا بتسليم أنفسهم نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث. اللواء الأطرم يُعزي في أحد أفراد المخدرات بعد استشهاده أثناء أداء عمله سعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-25 نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث. 25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 Advertisements 01:43 AM قضى نحبه في أثناء أداء عمله بمحافظة تثليث والجناة بادروا بتسليم أنفسهم قضى نحبه في أثناء أداء عمله بمحافظة تثليث والجناة بادروا بتسليم أنفسهم نقل نائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء /عبدالله بن حمود الأطرم تعازي ومواساة وزير الداخلية والمدير العام لمكافحة المخدرات وكل منسوبي القطاع للشيخ عبدالله بن فجحان آل حميدان شيخ شمل قبائل آل حميدان الحباب في وفاة ابنه- شهيد الوطن- "ممدوح" رحمه الله بعد استشهاده أثناء أداء عمله في محافظة تثليث. ، اللواء الأطرم يُعزي في أحد أفراد المخدرات بعد استشهاده أثناء أداء عمله ،

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