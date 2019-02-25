، "هواوي" تطلق Mate Xأسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتصميم متعدد المقاسات يُحدِث قفزة في الإنتاجية والترفيه على جهاز نقال

كشفت شركة هواوي لأعمال المستهلكين خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2019 عن أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس: HUAWEI Mate X.

وتفصيلاً، يعكس هذا الطراز الجديد الروح الابتكارية لشركة هواوي في سلسلة هواتفها HUAWEI Mate ؛ فيقدم «مفصل جناح الصقر» (Falcon Wing Mechanical Hinge)، ورقاقة المودم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7 نانومتر، والبطارية عالية السعة باستطاعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، التي يدعمها أسرع شاحن من نوع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 55 واط، إضافة إلى أنه يمتاز باللون الأزرق النجمي الجديد.

والميزة الجديدة في هذا الهاتف أنه عندما يُطوى يصبح هاتفًا ذكيًّا ضخمًا بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات. وهذا التصميم متعدد المقاسات يُحدث قفزة في كل من الإنتاجية والتجارب الترفيهية على جهاز نقال.

وبهذه المناسبة قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي: «استطعنا الوصول إلى هذا التصميم المبتكر من الهاتفHUAWEI Mate X بفضل مواصلة هواوي بذل جهود لا تهدأ في مجال البحث والتطوير. إنه رحلة إلى بقاع جديدة، وسلالة من الهواتف الذكية، تجمع بين القدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس مع شاشة قابلة للطي، ونظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وواجهة استخدام جديدة تمامًا، تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة.

ويفتح الجهاز HUAWEI Mate X بابًا جديدًا إلى الحياة الذكية على شبكات الجيل الخامس.

قالب جمالي مميز

نتيجة تجربة هواوي لنماذج اختبارية جريئة وجديدة من الهواتف الذكية، بأشكال وأحجام متعددة، وصلت إلى ابتكار الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي 2 في 1: HUAWEI Mate X الذي يمتاز بلوحة أوليد مرنة عالية القوة مع مفصل جناح الصقر.

وتمتاز شاشة العرض المزدوجة من مقاس 6.6 بوصة في الهاتف HUAWEI Mate X بأنها شاشة عرض كامل حقيقية؛ فحين فتحها تتحول إلى شاشة مقاسها 8 بوصات، ولا تزيد سماكتها على 5.4 ملليمترًا. وهي تعرض الصور بوضوح وتفاصيل كبيرة، فضلاً عن أن لوحة الشاشة ذاتها آمنة ومتحملة للاستخدام.

شاشة أكبر

يمتاز HUAWEI Mate X بأنه متعدد المقاسات؛ إذ يمكنه تغيير هيئته؛ ليقدم أفقًا جديدًا من الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس التي أعادت تعريف معنى الإنتاجية والترفيه.

واجتمع ابتكارا شاشة العرض الكاملة والقابلة للطي OLED بفضل التقنية والميكانيكية الرائدة التي تشبه بليونتها جوانح الصقور، ورقاقة المعالج هواوي بالونج 5000 الخاصة بشبكة الجيل الخامس؛ لتقدم طريقة اتصال حديثة، تتيح للمستخدمين تجربة شاشة عرض كبيرة، وقدرة تنقل مميزة في آن.

ويأتي الهاتف HUAWEI Mate X مزودًا بزر تشغيل مدمج، يعمل ببصمة الأصبع؛ ما يتيح للمستخدمين تشغيل الجهاز بلمسة واحدة؛ ويوفر تجربة آمنة ومريحة.

رقاقات الجيل الخامس

الهاتف الجديد مزود برقاقة بالونج 5000 التي تمثل أول رقاقة مودم مصنعة بتقنية من رتبة7 نانومتر، تدعم شبكات الجيل الخامس.

وتمتاز الرقاقة الجديدة بسرعة تنزيل عالية جدًّا، تصل إلى 4.6 جيجابت في الثانية. وتعد رقاقة بالونج 5000 أيضًا أول مجموعة رقاقات في العالم تدعم كلاً من البنيتين SA و NSA. ولن يحتاج المستخدمون إلى ترقية للأجهزة للاستمرار في الاستمتاع بالاتصال عبر شبكات الجيل الخامس؛ إذ تدعم شريحة سيم المزدوجة فيHUAWEI Mate X كلاً من شبكتَي الجيل الخامس والرابع.

بطارية ضخمة

يأتي هاتف HUAWEI Mate X ببطارية ضخمة بسعة 4500 مللي أمبير مصممة خصيصًا للهاتف الذي لا تتجاوز سماكته 5.4 ملليمتر، وهي تدعم تقنية توفير الطاقة الذكية من هواوي؛ ما يفي بالطلب على زيادة أداء البطارية في عصر الجيل الخامس.

إضافة إلى دعم الهاتف بتقنية الشحن السريع 55W HUAWEI SuperCharge لشحن الهاتف بسرعة عالية، تصل إلى 85 % من سعة البطارية خلال 30 دقيقة؛ وهو ما يوفر وقت المستخدمين في الحياة العصرية السريعة التي نعيشها.

وأطلقت شركة هواوي في ملتقى عالم الهاتف النقال 2019 سلسلة من منتجاتها الجديدة، وشمل ذلك نسخة محدثة من الحاسوب النقال HUAWEI MateBook X Pro، والحواسيب النقالة الجديدة HUAWEI MateBook 13و HUAWEI MateBook 14، إضافة إلى HUAWEI 5G CPE Pro.