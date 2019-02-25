، ‎"العتيبي" يكرِّم منسوبي البحث الجنائي بالطائف ،

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بناء على توجيه مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة الطائف نظير دورهم البارز في كشف غموض عدد من القضايا الجنائية مؤخرًا.
ونقل اللواء "العتيبي" لمدير شرطة الطائف وأفراد البحث الجنائي تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.
وبهذه المناسبة ثمَّن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفراد الأمن العام، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المُضي قُدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
"العتيبي" يكرِّم منسوبي البحث الجنائي بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
بناء على توجيه مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة الطائف نظير دورهم البارز في كشف غموض عدد من القضايا الجنائية مؤخرًا.
ونقل اللواء "العتيبي" لمدير شرطة الطائف وأفراد البحث الجنائي تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.
وبهذه المناسبة ثمَّن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفراد الأمن العام، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المُضي قُدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
01:07 AM
لجهودهم الميدانية في كشف غموض بعض القضايا
بناء على توجيه مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، عددًا من منسوبي البحث الجنائي بشرطة الطائف نظير دورهم البارز في كشف غموض عدد من القضايا الجنائية مؤخرًا.
ونقل اللواء "العتيبي" لمدير شرطة الطائف وأفراد البحث الجنائي تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.
وبهذه المناسبة ثمَّن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفراد الأمن العام، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم رجال الأمن المخلصين على المُضي قُدمًا في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
، "العتيبي" يكرِّم منسوبي البحث الجنائي بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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