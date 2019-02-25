- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نفذ فريق تطوعي مكون من 24 شابًا سعوديًا من متدربي معهد الجبيل التقني مبادرةً لصيانة منازل 5 أسر محتاجة من مستفيدي جمعية وهج الخيرية بمدينة الجبيل الصناعية، وشملت الصيانة المجانية التي نفذها الشباب تغيير الإنارة، وتركيب وتسليك إنارة جديدة، وتركيب سخانات مياه لدورات المياه، وغيرها من أعمال الصيانة الكهربائية.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية وهج نوال الحسين، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجمعية وعدة جهات ومنها معهد الجبيل التقني، لتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ مبدأ التعاون والعمل على خدمة المجتمع.
وأكدت "نوال الحسين"، أن مشروع صيانة منازل مستفيدي وهج، يتم بالتنسيق مع نادي الشباب همة التطوعي سنويًا، ويقدم مجانًا للأسر المستفيدة من المشروع، مثمنة للمتطوعين مشاركتهم الفاعلة لخدمة المحتاجين.
وتقدم جمعية وهج عددًا من البرامج التي تُسهم في تحقق التنمية المستدامة، والرفاهية لجميع مستفيديها، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، وتسعى الجمعية لتعزيز شراكاتها مع العديد من الشركات والمؤسسات، لتوظيف الجهود المجتمعية لتلك القطاعات في خدمة برامج وأنشطة وهج.
24 شابًا سعوديًا يتطوعون لإصلاح منازل المحتاجين بـ"الجبيل الصناعية"محمد عبيد الخليج 365 2019-02-25
نفذ فريق تطوعي مكون من 24 شابًا سعوديًا من متدربي معهد الجبيل التقني مبادرةً لصيانة منازل 5 أسر محتاجة من مستفيدي جمعية وهج الخيرية بمدينة الجبيل الصناعية، وشملت الصيانة المجانية التي نفذها الشباب تغيير الإنارة، وتركيب وتسليك إنارة جديدة، وتركيب سخانات مياه لدورات المياه، وغيرها من أعمال الصيانة الكهربائية.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية وهج نوال الحسين، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجمعية وعدة جهات ومنها معهد الجبيل التقني، لتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ مبدأ التعاون والعمل على خدمة المجتمع.
وأكدت "نوال الحسين"، أن مشروع صيانة منازل مستفيدي وهج، يتم بالتنسيق مع نادي الشباب همة التطوعي سنويًا، ويقدم مجانًا للأسر المستفيدة من المشروع، مثمنة للمتطوعين مشاركتهم الفاعلة لخدمة المحتاجين.
وتقدم جمعية وهج عددًا من البرامج التي تُسهم في تحقق التنمية المستدامة، والرفاهية لجميع مستفيديها، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، وتسعى الجمعية لتعزيز شراكاتها مع العديد من الشركات والمؤسسات، لتوظيف الجهود المجتمعية لتلك القطاعات في خدمة برامج وأنشطة وهج.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
12:59 AM
ضمن التعاون بين "وهج" وجهات عدة لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي
نفذ فريق تطوعي مكون من 24 شابًا سعوديًا من متدربي معهد الجبيل التقني مبادرةً لصيانة منازل 5 أسر محتاجة من مستفيدي جمعية وهج الخيرية بمدينة الجبيل الصناعية، وشملت الصيانة المجانية التي نفذها الشباب تغيير الإنارة، وتركيب وتسليك إنارة جديدة، وتركيب سخانات مياه لدورات المياه، وغيرها من أعمال الصيانة الكهربائية.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية وهج نوال الحسين، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجمعية وعدة جهات ومنها معهد الجبيل التقني، لتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ مبدأ التعاون والعمل على خدمة المجتمع.
وأكدت "نوال الحسين"، أن مشروع صيانة منازل مستفيدي وهج، يتم بالتنسيق مع نادي الشباب همة التطوعي سنويًا، ويقدم مجانًا للأسر المستفيدة من المشروع، مثمنة للمتطوعين مشاركتهم الفاعلة لخدمة المحتاجين.
وتقدم جمعية وهج عددًا من البرامج التي تُسهم في تحقق التنمية المستدامة، والرفاهية لجميع مستفيديها، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، وتسعى الجمعية لتعزيز شراكاتها مع العديد من الشركات والمؤسسات، لتوظيف الجهود المجتمعية لتلك القطاعات في خدمة برامج وأنشطة وهج.
، 24 شابًا سعوديًا يتطوعون لإصلاح منازل المحتاجين بـ"الجبيل الصناعية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 24 شابًا سعوديًا يتطوعون لإصلاح منازل المحتاجين بـ"الجبيل الصناعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.