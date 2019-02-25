، 24 شابًا سعوديًا يتطوعون لإصلاح منازل المحتاجين بـ"الجبيل الصناعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن التعاون بين "وهج" وجهات عدة لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي

نفذ فريق تطوعي مكون من 24 شابًا سعوديًا من متدربي معهد الجبيل التقني مبادرةً لصيانة منازل 5 أسر محتاجة من مستفيدي جمعية وهج الخيرية بمدينة الجبيل الصناعية، وشملت الصيانة المجانية التي نفذها الشباب تغيير الإنارة، وتركيب وتسليك إنارة جديدة، وتركيب سخانات مياه لدورات المياه، وغيرها من أعمال الصيانة الكهربائية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية وهج نوال الحسين، أن المبادرة تأتي ضمن التعاون المشترك بين الجمعية وعدة جهات ومنها معهد الجبيل التقني، لتعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وترسيخ مبدأ التعاون والعمل على خدمة المجتمع.

وأكدت "نوال الحسين"، أن مشروع صيانة منازل مستفيدي وهج، يتم بالتنسيق مع نادي الشباب همة التطوعي سنويًا، ويقدم مجانًا للأسر المستفيدة من المشروع، مثمنة للمتطوعين مشاركتهم الفاعلة لخدمة المحتاجين.

وتقدم جمعية وهج عددًا من البرامج التي تُسهم في تحقق التنمية المستدامة، والرفاهية لجميع مستفيديها، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، وتسعى الجمعية لتعزيز شراكاتها مع العديد من الشركات والمؤسسات، لتوظيف الجهود المجتمعية لتلك القطاعات في خدمة برامج وأنشطة وهج.