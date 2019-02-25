، ضمن حملة "صحة الرياض".. "اليحيا" ينطلق بدراجته للتوعية في مهرجان الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدواس": تهدف لتشجيع الزوار على اتخاذ الاحتياطات لمنع الممارسات غير الصحية

انطلق صباح أمس الأحد الرحالة السعودي، وسفير الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية الكابتن فهد اليحيا في رحلة عبر دراجته نحو محافظة رماح، وذلك في إطار مشاركة "صحة الرياض" في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، وضمن حملتها للتوعية بالأنماط والممارسات الصحية.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس أن "صحة الرياض" تواصل حملتها للتوعية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية، وبما ينعكس على تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع.

وتتضمن الحملة عددًا من المحاضرات والندوات واللقاءات، ومشاركة سفير الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية الكابتن فهد اليحيا عبر رحلة على دراجته إلى مقر مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، وذلك دعمًا لجهود "صحة الرياض" للتوعية الصحية.

ولفت الدكتور الدواس إلى أن حملة "صحة الرياض" للتوعية تتضمن بث رسائل توعوية حول أعراض الأمراض المعدية، والمضاعفات الخطيرة لها، وطرق انتقال العدوى والإرشادات الصحية لتجنب احتمالات الإصابة بالفيروسات، وطرق التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بالأمراض المعدية.

وأضاف : تهدف الحملة أيضًا إلى تشجيع زوار المهرجان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الممارسات غير الصحية، واتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قبل غسلها.

وأكد "الدواس" أن الحملة تسعى لمواجهة الممارسات غير الصحية، وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من هذه المخاطر من خلال تنمية الوعي لدى كل فئات المجتمع بطرق انتقال العدوى بالفيروسات، والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها.

وقدم الدكتور الدواس شكره للرحالة اليحيا على مشاركته المميزة في دعم وتعزيز جهود "صحة الرياض" في التوعية الصحية .

من جانب آخر، قال اليحيا إن مشاركته التطوعية تسعى لدعم وتعزيز جهود "صحة الرياض" في التوعية الصحية، وأيضًا تفعيل رسائلها التوعوية في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل .

يُذكر أن الرحالة اليحيا أتم رحلة إلى موسكو والتي قطع من خلالها بدراجته الهوائية مسافة 5,145 كلم، في رحلة استغرقت 75 يومًا دعمًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018م، كما أنهى رحلة مماثلة لدعم المنتخب السعودي في بطولة آسيا، وله العديد من الرحلات الهادفة، والتوعوية في العديد من المجالات.