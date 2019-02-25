بالفيديو: العصيمي يكشف استعدادات الوزارة لتدريس اللغة الصينية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة بصدد الانطلاق في تنفيذ التوجيه بتدريس اللغة الصينية في التعليم العام والجامعي، موضحاً أن التوجيه نص على وضع خطة لتدريس اللغة الصينية، وأن الأمر يحتاج إلى تواصل وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وكشف العصيمي أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية والترتيبات المنظمة لتدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات، لكنه لم يحدد وقتاً معيناً للانتهاء من تلك الخطة أو الشروع في تدريس اللغة الصينية.

وشدد، خلال تصريحات عبر برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، على أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يولي اهتماماً وعناية كبيرين بالموضوع، وسيتم تحديد الجهات ذات العلاقة والإعلان عن خطوات تنفيذية قريباً.

وأشار متحدث التعلم إلى أن اللغة الصينية تدرس في كليات اللغات والترجمة ببعض الجامعات السعودية، وأن الصين من بين الدول التي يتم ابتعاث الطلاب السعوديين إليها، حيث تخرج العام الماضي أكثر من 400 طالب في الجامعات الصينية.