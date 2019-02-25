وزارة العدل تغرد بالصيني.. تعرف على معنى تغريدتها

غردت وزارة العدل عبر حسابها التوعوي والتثقيفي المعني بنشر الثقافة القانونية والحقوقية على تويتر [email protected] P حيث كتبت في التغريدة جملة بالصينية: ( 司法部 ) التي تعني ( وزارة العدل ) باللغة العربية، في خطوة سريعة لمواكبة الحراك في المملكة وتزامناً مع دخول تعلم اللغة الصينية في التعليم العام.

وتفاجأ المتابعون في تويتر بالتغريدة عبر حساب تعريف، التي تعد من أولى الوزارات التي تدخل سباق اللغة الصينية وإدخالها في موادها ومنصاتها الاجتماعية، ويهدف حساب “تعريف”، إلى نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، ضمن مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”.

كما يهدف إلى تبسيط شرح الخدمات العدلية والقضائية، والتعريف بالمواد والأنظمة العدلية، والمضامين الحقوقية والقانونية والبحوث القضائية، كما أعدّ البرنامج عدداً من الرسائل التوعوية القصيرة والمختصرة بأساليب إعلامية حديثة ومبسطة لتوعية المرأة والطفل بحقوقهم الشرعية والقانونية، وشرح وتبسيط الأنظمة للمستفيدين على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات والإجراءات العدلية.