تدشين منطاد الأمير محمد بن سلمان في لندن.. وانطلاقه في جولة عالمية يونيو القادم

ينطلق منطاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في يونيو القادم، في جولة عالمية تبدأ من الرياض وصولاً إلى عدد من المدن والعواصم، وذلك بعدما أعلن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن تدشين تصميمه اليوم.

وصرح الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات أن منطاد ولي العهد سينطلق من الرياض، فتبوك، ومن ثم سيحلق دولياً إلى جانب منطاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، ليحمل رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي السعودية والإمارات في المضي قدما إلى ما فيه خير للبلدين والأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن فريق منطاد الإمارات حقق تميزاً كبيراً في مشاركاته العالمية لمنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومنطاد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والتي نال خلالها الفريق عدداً كبيراً من التكريمات والجوائز العالمية.