التوجيه بمنع إقامة المراسم القبلية لجمع التبرعات لـ الديات

كشفت مصادر أن إمارة إحدى المناطق حذرت من إقامة المراسم القبلية لجمع التبرعات للديات في قضايا النفس؛ وذلك عندما يطلب فيها العوض للتنازل.
حيث يقوم البعض بإقامة ” مرسام ” باسم القبيلة تتم الدعوة فيه لمساعدة الجاني بجمع العوض، وقيام بعض المشايخ والمعرفين بإقامة مخيمات لدعوة أفراد القبيلة للمشاركة بمبالغ رمزية يتم جمعها.
وعن ذلك، أوضحت المصادر أن ذلك يعتبر مخالفة للأمر السامي الذي نظم آلية جمع الديات، ومنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية لجمع مبالغها.
وعن أضرار هذه ” المراسم ” ، فإن فيها من السلبيات الأمنية ما يدعو إلى وقفها مثل ” إحياء النعرات الجاهلية والحمية القبلية المذمومة ورفع الرايات وإطلاق النار وتقديم الأموال نقدآ ” .
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