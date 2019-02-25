بالصور.. أمير الرياض يشارك سفارة الكويت احتفالها باليوم الوطني

شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، سفارة دولة الكويت لدى المملكة احتفالاتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع، قائلًا: «تُمثل لنا هذه المناسبة منعطفًا جيدًا، نسير في ضوئه.. أقدم التهنئة إلى والدي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد، وإلى جميع الأسرة الكريمة، وإلى الشعب الكويتي الشقيق لهذه المناسبة السعيدة »، مشيدًا بالأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة .

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وتضمّن حفل السفارة، عروضًا فلكلورية من التاريخ الكويتي، وكلمات تعبيرية عن العلاقة والأواصر الوطيدة بين الرياض والكويت، وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السمو، الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

يُشار إلى أن هنالك العديد من مظاهر الفرح في الكويت ابتهاجًا باليوم الوطني؛ حيث يستقبل الناس هذه المناسبة بضجة كبيرة، ويقومون بارتداء اللباس التقليدي، رافعين علم البلاد ويجوبون به الشوارع، وفيما تتزين البنايات الرسمية والفنادق بأضواء رائعة، يتم إطلاق الألعاب النارية، وتعقد الاجتماعات العامة.

ويُعبّر الكويتيون عن فرحتهم وابتهاجهم باليوم الوطني، من خلال الرقص، ورش الرغوة الملونة، وزيارة الأقارب، والاجتماعات العائلية والسفر. وقد تم اعتماد علم الكويت رسميًا بعد استقلالها عن بريطانيا في الـ 7 من سبتمبر عام 1961. ويحتوي العلم على أربعة ألوان عربية تقليدية، وهي الأسود الذي يرمز لهزيمة أعداء البلاد، والأخضر الذي يشير إلى خصوبة أرض الدولة، أما الأحمر فيعني لون دماء الأعداء بعد هزيمتهم، أما الأبيض فيمثل الطهارة والأمل. وتم اعتماد شعار النبالة لدولة الكويت عام 1962، وهو عبارة عن سفينة تبحر فوق المياه في أعلاها اسم دولة الكويت باللغة العربية في داخل أجنحة صقرٍ ذهبي اللون يحمل علم البلاد أفقيًا.