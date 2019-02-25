«كورونا» يُغلق سوق الإبل بالقريات حتى إشعار آخر

وجه محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر، بإغلاق سوق الإبل بالمحافظة فورًا، وذلك بناءً على خطاب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ووفق ما ذكرت مصادر لـ«عاجل»، أن القرار جاء بعد إظهار نتائج التحليل المخبري لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إيجابية 4 عينات للفيروس بعدد من الإبل بمحافظة القريات.

وأعلنت بلدية محافظة القريات، اليوم الأحد، منع دخول وخروج الإبل لسوق الأنعام بالمحافظة، وذلك بصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر حرصًا على صحة المواطنين والمقيمين .

وقال رئيس بلدية محافظة القريات، المهندس سميحان الشمري، إن قرار الحظر جاء بناءً على توجيهات محافظ القريات، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الشرق الأوسط.

وأضاف الشمري، أن البلدية قامت بحصر الإبل الموجودة داخل السوق، كما تم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وذلك بمشاركة الجهات ذات الاختصاص .

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يأتي هذا بعد أيام من توجيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بسرعة إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر، بعد رصد حالات إيجابية بفيروس كورونا وكذلك ووجود إصابات بشرية مخالطة للإبل.

وبالتزامن مع هذه الأحداث روّجت وزارة الصحة لمقطع فيديو، أكدت فيه أن الإبل رغم أنها المسببة للمرض، إلا أن عدم موتها يعود لما حباها به الله تعالى من قوة عجيبة فتستطيع تحمل ما لا يستطيع الإنسان تحمله من الجوع والعطش بل حتى الفيروسات والأمراض فقوتها المناعية تفوق البشر بكثير وهذا ما يحدث تماما مع فيروس كورونا.

وبينت، أن فيروس كورونا قد يصيب الإبل وقد تعاني منها فترة ويظهر ذلك على هيئة رشح بالأنف والعينين وغيرها ولكنها لا تموت منه بالضرورة، والإشكالية أن بعض الناس يقارن قدرته على المناعة بقدرة الناقة فتجده يرسل مقاطع فيديوهات مع الإبل وهو يقبلها وغير ذلك في تحد وهو يقول «كورونا خرافة وليست حقيقة».

وأضافت الصحة، في مقطع فيديو، الذي بثته على حسابها الرسمي في «تويتر»، «هنا قد يتساءل البعض منطقيا، أنا أعيش مع الإبل واختلط بها ولا جاني شيء وين كورونا اللي تقولونه؟»، لتجيب «قد تكون أعراض من يخالط الإبل ويصاب بكورونا قد تظهر على هيئة زكام ورشح في الأنف وتستمر معه حتى تنتهي دورة الفيروس منه، والضرر يكون أخطر بمخالطته للآخرين؛ لأنه أصبح ناقلا للمرض، قد يتأثر من يعيش معه من أهله وأبنائه بفيروس كورونا وقد يكون منهم كبير في السن أو مصاب بالأمراض المزمنة مما يعرضهم للمضاعفات وتتدنى حالتهم الصحية.

وأوصت الوزارة، بالحذر الشديد عند التعامل مع الإبل باستخدام ملابس واقية، وتطهير الأيدي باستمرار وغيره، وعند ملاحظة أية أعراض مثل ارتفاع الحرارة وسعال جاف، مع ألم في الحلق، التهاب الرئة الحاد، ألم في العضلات، صعوبة التنفس، إسهال، قيء، ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.