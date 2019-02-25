بالصور.. عمل الرياض توقع اتفاقية لإلحاق أبناء مستفيدات الضمان ببرامج التعليم الخاصة

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مدارس أمل الجيل الجديد الأهلية والتي مثلتها هدى الطيار.

جاء ذلك بحضور عدد من منسوبي الجهتين، ضمن مبادرة غير ربحية نفذتها المدرسة في إطار مسؤولياتها الاجتماعية، بهدف تمكين الأسر الضمانية وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج.

تقضي الاتفاقية بإلحاق عدد من الأيتام وأبناء الشهداء من أسر مستفيدات الضمان الاجتماعي شرق الرياض ببرامج التعليم الخاصة بالمدرسة مع إعفائهم من رسوم الدراسة والمواصلات، فضلا عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات الضمانيات بحسب ما يتوافق مع قدراتهن وإمكانياتهن.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إن مكاتب الضمان الاجتماعي تقدم لفئاتها المستفيدة العديد من الخدمات المتمثلة في الإعانات المالية والمساعدات المقطوعة وبرامج الخدمات المساندة مثل الدعم التكميلي وترميم المنازل والتأمين الصحي وتسديد أجزاء من فواتير الكهرباء وتسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، مشيرا إلى أنها تقدم أيضا برامج الفرش والتأثيث.

وأوضح السيالي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومؤسسات القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية 2030 التي تدعو إلى تضافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة بما يعود بالنفع على المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، موجها الشكر إلى مسؤولي المدرسة على مبادرتهم، وداعياً بقية المؤسسات الأهلية للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.

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يذكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتبنى استراتيجية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 11 هدفاً استراتيجيا، هي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة

بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، تمكين العمل التطوعي.

كما تستهدف الوزارة بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الأسرية، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، فضلا عن رفع المستوى المهاري للمواطنين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه

الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن

وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.