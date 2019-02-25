مستشفى ومركز الدارة الطبي.. رؤية واعدة للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية

يبدأ مستشفى ومركز الدارة الطبي، استقبال المرضى خلال النصف الأول من عام 2019؛ لتقديم خدمات الرعاية الشاملة والمتكاملة، وتشمل مرحلة ما قبل الولادة، والفئات العمرية كافة، بمنظور صحي شامل.

ويعد المستشفى، صرحًا طبيًا على مساحة 26 ألف متر مربع في الرياض، ومزود بأحدث التجهيزات الطبية بأرقى التقنيات المتقدمة، ويأتي نتيجة للشراكة مع مستشفيات ومراكز هنري فورد الأمريكية للرعاية الصحية لإرساء معايير جديدة في التميز الطبي وتجربة المرضى في المملكة والمنطقة بأكملها.

يضع الطاقم الطبي والإداري بمستشفى ومركز الدارة الطبي، اللمسات الأخيرة استعدادًا لبدء استقبال المرضى خلال النصف الأول من العام 2019 في خطوة من شأنها الارتقاء بمعايير قطاع الرعاية الصحية في المملكة نحو آفاق جديدة.

وسيحتضن المستشفى المتطور أحد أكبر مرافق العيادات الخارجية وأكثرها تقدمًا على الصعيد التقني في المملكة ومركزًا واسعًا متخصصًا لجراحة اليوم الواحد، ويوفر تخصصات للكبار والمراهقين والأطفال وخدمات الطوارئ وغيرها من التخصصات الطبية، وسيكون مجهزًا بأحدث التقنيات والأجهزة المتقدمة للتصوير الإشعاعي وخدمات الصيدلية وخدمات المختبر وعلم الأمراض والملفات الطبية الإلكترونية.

وقال الرئيس العام التنفيذي لمستشفى ومركز الدارة الطبي الدكتور عدنان عزت: «إن الجميع يترقب افتتاح المستشفى الجديد الذي سيقدم خدماته لجميع أفراد المجتمع ويرسي معايير جديدة للتميز الطبي عبر تقديم واحد من أكثر نماذج الرعاية الصحية ابتكارًا وتكاملًا وجودة على مستوى المملكة».

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وأضاف، حرصًا على مواكبة رؤية المملكة 2030 سيكون للمستشفى دور محوري في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية، خاصة في المجالات التي منحتها حكومتنا الرشيدة أولوية قصوى مثل الحالات الصحية المزمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مشيرًا إلى التزام المستشفى بدعم الكوادر الوطنية المتميزة باستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية والإدارية، والأجنبية المتميزة منها ذات الخبرة من أوروبا وأمريكا الشمالية ومختلف الدول؛ ما سيتيح للمستشفى تحقيق أهدافه المنشودة.

وقدم عزت الشكر لجميع الجهات الحكومية التي قدمت الدعم والتوجيه، معربا عن خالص امتناننا لجميع الذين عملوا طيلة هذه الفترة على المشروع، وثمّن ما أظهروه من التزام وتفانٍ ودعم لامحدود.

من جهته، قال المدير العام لشركة الدارة الطبية عثمان منقارة: إن نموذج العمل الاستثنائي والفريد الذي سيطبقه مستشفى الدارة يهدف إلى اعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية العالمية وتطبيقها على المستوى المحلي والشرق الأوسط، منوها بالاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مستشفيات ومراكز هنري فورد للرعاية الصحية وتراثها العريق وخبرتها الواسعة ومعارفها العميقة في تقديم الرعاية الصحية، ولدعم المخرجات الطبية وتوحيد معايير الرعاية والكفاءة التشغيلية وضمان تطبيق أرقى معايير وممارسات السلامة في مختلف الإجراءات الطبية والإدارية.

بدورها، قدمت «منظومة هنري فورد للرعاية الصحية» مجموعة ارشادات وتطبيقات حول أفضل الممارسات في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن «مستشفى ومركز الدارة الطبي» سيقدم أرقى المعايير العالمية للرعاية الطبية للمجتمع في المملكة، إضافة إلى الجودة الفائقة والخدمات عالية الكفاءة باستخدام أحدث التقنيات الطبية لإضفاء مزيد من الراحة والتميز وضمان تجربة مثالية للمرضى، وسيوفر لهم غرفاً خاصة وواسعة مجهزة بمرافق من معايير عالية لإثراء تجربة علاجهم وفترة إقامتهم في المستشفى.

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