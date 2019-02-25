أمير المنطقة يفاجئ المشاركين في «ملتقى حائل الأول للتوظيف 2019»

قام أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لـ«ملتقى حائل الأول للتوظيف 2019»؛ للوقوف على سير العمل وآلية إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف.

وخلال فعاليات الملتقى المقام لمدة يومين في غرفة حائل، فوجئ الحضور بوجود أمير المنطقة بينهم؛ للوقوف على سير العمل في الملتقى، الذي يقام ضمن مبادرة توطين 424 وظيفة تخصصية وإدارية بالقطاع الصحي الخاص بحائل، التي وُقِّعت اتفاقيتها بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وغرفة حائل وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وتفقّد الأمير عبدالعزيز بن سعد، سير العمل وآلية إجراء المقابلات مع طالبي العمل المتقدمين، الذين أقبلوا بكثافة على مقر الغرفة، وقد التقى أمير المنطقة بعض طالبي التوظيف، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية بين غرفة حائل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية وشركات القطاع الخاص، التي أسفرت عن إقامة هذا الملتقى الذي سيوفر للشباب والسيدات عددًا من الوظائف في القطاع الخاص.

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وقال أمير حائل: «إن التوأمة الرائعة بين القطاعين الخاص والعام، نجدها في هذا المثال الحي الموجود أمامنا اليوم، وإن ما تقومون به هو حس وطني، وجهد كبير تُشكرون عليه»، لافتًا إلى أن الإصرار والفرص الجيدة وما يطمح له الشخص، تأتي على فترة، ويجب أن يكون للشباب تواجد فاعل وإصرار على السير للأمام، والرقي للأعلى.

وأضاف: «نرجو أن تكون هذه البادرة جيدة، فالاستيعاب والحضور فاق المطلوب، وهذا شيء جيد.. إن الوطن قوي وعزيز بأبنائه، ونراهن على نجاح الشاب السعودي في مختلف الأنشطة والمجالات».

وفي وقت سابق، أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، فريح بن محمد العياد، أن هذا الملتقى هو مبادرة لتوطين الوظائف الإدارية والصحية للجنسين، (رجال وسيدات)، في المنشآت الصحية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 15 مهنة صحية متوفرة في المنطقة، وأكثر من 10 تخصصات إدارية تشارك في طرحها 15 مُنشأة صحية بالمنطقة.

وأضاف العياد، أن الرواتب للوظائف الصحية تتفاوت من 4.000 إلى 10.000 ريال، موضحًا أن القبول في الوظائف سيكون بشكل فوري، وستوّقع عقود العمل في مقر الملتقى، في حال تم الاتفاق بين الطرفين على كل البنود.