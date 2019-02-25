شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل وفدًا من «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء أمس، وفدًا من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان.

ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالوفد الذي يزور المنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، منوهًا سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس وبحرصهم على زيارة مناطق المملكة.

من جانبه أعرب رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن فهد السبهان، عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولأعضاء مجلس المنطقة، على ماوجده الوفد من حفاوة وتكريم غير مستغرب على المنطقة وأهلها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسؤولين.