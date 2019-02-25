شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط استراحة مخالفة لتصنيع منتجات غذائية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وبلدية البيداء الفرعية، استراحة مخالفة خارج النطاق العمراني يتم بداخلها تصنيع الأجبان والسمن والعسل بشكل مخالف، وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني، إن الفرق الميدانية وإدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت استراحة مخالفة وخارج منطقة الدائري الثالث غرب المدينة المنورة يتم من خلالها تصنيع وتخزين الأجبان والعسل والسمن في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية. وأضاف: "كما يتم أيضاً وضع استكرات محلية الصنع على المنتجات المستورة بعد تعبئتها داخل الاستراحة". وتابع "الزهراني" أنه جرى اتلاف العسل والأجبان والألبان المجمدة والسمن والزيت الزيتون وشمع العسل، بالإضافة لكمية من العسل المنتهي الصلاحية. بكمية تتجاوز 3100 كيلو جرام، وجرى تسليم الوافد والوافدة للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.



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