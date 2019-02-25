شكرا لقرائتكم تقله مروحية.. محافظا المخواة وغامد الزناد في استقبال جثمان الشهيد الغامدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

وصلت صباح أمس الأحد المروحية التي تقل الشهيد فهد الغامدي، الذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه إلى محافظة المخواة.

وكان في مقدمة مستقبلي المروحية محافظ المخواة نايف الهزاني، ومحافظ غامد الزناد نايف بن جمعان دايس، ومدير شرطة المخواة، ونائب مدير مستشفى المخواة، ومدير مرور المخواة، وجمع من مشايخ وأهالي المنطقة وذوي الشهيد.

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