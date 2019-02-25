شكرا لقرائتكم فبراير 28 يومًا.. كم تبقى على إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

13 يومًا باتت تفصل المستفيدين عن إيداع الدفعة الجديدة من دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم يوم 10 مارس، وهو ما يوافق يوم الأحد.

وبما أن شهر فبراير الجاري 28 يومًا، وهو أقصر الأشهر الميلادية، فيعني هذا أنه تبقى 13 يومًا فقط على إيداع الدفعة رقم 16 في حسابات المستفيدين.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أكد أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة بلغ 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون، فيما وصل إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل.



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