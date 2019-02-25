الان تتابع وزير الداخلية: الدعم المستمر من القيادة للمرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود : ” إن الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب “، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله – .

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