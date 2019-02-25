السعودية | بالصور.. مطار الملك خالد يحتفي باليوم الوطني الكويتي

شكرا لقرائتكم بالصور.. مطار الملك خالد يحتفي باليوم الوطني الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بذكرى اليوم الوطني الـ58 لدولة الكويت، تجسيداً لمدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وقامت شركة "مطارات الرياض" بتزيين صالات مطار الملك خالد الدولي بأعلام دولة الكويت، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم. وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، واستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة والمغادرين بالورود والهدايا التذكارية. وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري مطار الملك خالد الدولي، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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