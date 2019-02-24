السعودية | الأمير خالد بن سلمان يلتقي بقيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 11:24 مساءً, 24 فبراير 2019 م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع ، اليوم منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهماالله- على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وأكد سموه في تصريح له اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

كما أعرب سموه عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – واعتزازه بالعمل مع سموه واستفادته من توجيهات سموه الكريم، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله مناراً ومرشداً لسموه بعمله في وزارة الدفاع.

وأكد سموه أن توليه بعض الملفات التي كلفه بها سمو ولي العهد – حفظه الله – ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع مسترشدًا بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد والعمل فيما تحقق على يد سموه الكريم في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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و نقل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في أولى مهامه العملية في منصبه الجديد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.

وأكد سموه خلال جولته الميدانية اليوم، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهاً بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

واستمع الأمير خالد بن سلمان خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب وزير الدفاع واهتمامه بهم متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.