شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه خلال جولته الميدانية اليوم، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهاً بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.
واستمع سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، منوهاً بالإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.
وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب وزير الدفاع واهتمامه بهم، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.
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