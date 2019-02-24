شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: دعم القيادة للمرابطين أمر غير مستغرب والان نبدء بالتفاصيل
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود: "إن الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه - حفظهما الله.
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