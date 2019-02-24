شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش تشيد بخدمات المملكة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه أشاد وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للعالم الإسلامي، من خلال توفير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والإطمئنان، مبرزًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وتفعيل برامجها التقنية لإنهاء إجراءاتهم على الوجه المطلوب.
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