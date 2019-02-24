شكرا لقرائتكم خبر عن بنغلاديش تشيد بخدمات المملكة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم, مع وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش الشيخ محمد عبدالله والوفد المرافق له، عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، لكي يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في راحة وأمن واستقرار. من جانبه أشاد وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للعالم الإسلامي، من خلال توفير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والإطمئنان، مبرزًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وتفعيل برامجها التقنية لإنهاء إجراءاتهم على الوجه المطلوب.



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