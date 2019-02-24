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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ورئيس العراق يستعرضان العلاقات الأخوية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة.
كما حضره من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، وزير التجارة الدكتور هاشم العاني، وزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.
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