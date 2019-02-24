شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل نائب وزير الدفاع في يومه الأول ؟ والان نبدء بالتفاصيل

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يومه الأول بعد صدور أمر ملكي بتعيين سموه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، مهام منصبه بجولات ميدانية ولقاء جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، كما حرص سموه على لقاء قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين.

وزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، اليوم، الوحدات القتالية في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، قائلاً: «حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم».

وأضاف عبر «تويتر»: «بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي... حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم».

وقال سموه فى تغريدة أخرى: «سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين. وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية».