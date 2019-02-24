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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل نائب وزير الدفاع في يومه الأول ؟ والان نبدء بالتفاصيل
وزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، اليوم، الوحدات القتالية في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، قائلاً: «حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم».
وأضاف عبر «تويتر»: «بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي... حدودنا آمنة بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم».
وقال سموه فى تغريدة أخرى: «سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين. وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية».
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