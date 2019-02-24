شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يناقش مع رئيس وزراء السويد مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عدد من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب السويدي، نائبة وزير الدولة كارين والينستين، وسفير السويد لدى مصر جان ثيسليفل، ورئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية آن ديسمور.