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شكرا لقرائتكم خبر سار من سند محمد بن سلمان للزواج لـ3 فئات مستفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برنامج سند محمد بن سلمان أن خلال مرحلة مُطابقة البيانات في مُبادرة سند الزواج؛ تمت مراعاة الفئات ذات الأولوية حرصًا للوصول للفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت سند محمد بن سلمان إلى أن الفئات ذات الأولوية لسند الزواج هم أبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم.
وقال برنامج سند محمد بن سلمان سابقًا: إنه في حال عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء؛ يمكن التعرف على أسباب عدم المطابقة، وإعادة تقديم الطلب من خلال موقع برنامج سند.
وأوضح سند محمد بن سلمان أن عند وصول إشعار تحديث بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع، وفي حال كان السبب الموضح غير دقيق يتم التوجه للجهات المعنية لتحديث معلومات صاحب الطلب، ثم يتم إعادة تقديم الطلب.
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