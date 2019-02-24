شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تقصف سوق البقع بصعدة وتقتل وتصيب عشرات المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قُتل وأصيب عشرات المدنيين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على سوق البقع في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأجرى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالًا هاتفيًّا بقائد محور صعدة العميد عبيد الأثل للوقوف على نتائج الهجوم.

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وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القصف خلف ضحايا من مرتادي السوق والبائعين.

وقال الفريق محسن: “إن الحادثة تعزز من الصورة الإرهابية والدموية لميليشيا الحوثي التي لا تتورع عن قتل وسفك دماء اليمنيين بشكل يومي وارتكاب مختلف الانتهاكات بحقهم”، مؤكدًا أن عزيمة اليمنيين قادرة على ردع هذا السلوك الإجرامي.



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